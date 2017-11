ROMA – Airbus vs Boeing: 77 miliardi di dollari in commesse in due ore. La sfida Boeing-Airbus, il duopolio dell’aviazione civile mondiale (da un lato la public company Usa, dall’altro il consorzio europeo con sede in Francia), continua a colpi di commesse miliardarie da record, alimentando e confermando i dati su una ripresa sostenuta della crescita globale e dei voli low cost in particolare. Insieme hanno chiuso contratti di fornitura di aerei per un valore complessivo di 77 miliardi di dollari.

Commessa storica per Airbus. Il colosso dell’aeronautica ha strappato un contratto da circa 50 miliardi di dollari per la vendita di 430 velivoli A320 a Indigo Partners, una società specializzata nella locazione di aerei alle compagnie low cost. Indigo Partners è di proprietà dell’americano Bill Franke, tra le personalità più influenti nel mondo dell’aeronautica. La firma del contratto da 49,5 miliardi di dollari dovrebbe arrivare in giornata al salone aeronautico di Dubai. Mentre la stampa francese esulta per quello che viene definito un accordo “storico”, il titolo Airbus schizza di oltre il 3% in apertura alla borsa di Parigi.

Boeing, colpo da 27 mld con FlyDubai. Solo un paio di ore dopo la notizia del mega-contratto Airbus, Boeing ha reagito con l’annuncio di un ordine dagli Emirati che rappresenta un colpo per il suo storico concorrente che si aspettava di dividere la commessa. La casa aerospaziale americana ha ricevuto infatti la commessa da Fly Dubai di acquisto di 175 dei suoi 737 Max planes e l’impegno per altri 50: totale 27 miliardi di dollari.