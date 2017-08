ROMA – Alitalia a pezzi. Ryanair si propone per la flotta. “Spezzatino ipotesi più probabile”, per l’ad O’Leary. Sul destino di Alitalia ritorna l’ipotesi più temuta, e negata dal governo, quella dello smembramento, lo “spezzatino”. Indirettamente lo conferma l’amministratore delegato di Ryanair, che da Londra ha confermato l’interesse per la compagnia, ma solo per uno dei suoi asset, la flotta degli aerei.

“Per Alitalia è probabile uno spezzatino”. Lo ha detto, testuale, l’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Leary, in una conferenza stampa a Londra, aggiungendo che loro sono interessati “alla flotta” di Alitalia. Lo riferisce Bloomberg.

“Ryanair terrà la maggior parte del personale Alitalia, in particolare piloti ed ingegneri, se la sua offerta verrà accettata”, ha aggiunto O’Leary, in una conferenza stampa a Londra, aggiungendo che “sarà mantenuto anche il marchio Alitalia”.