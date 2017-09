ROMA – Banca Carige taglia mille dipendenti e chiude 120 filiali. E vola in Borsa. Il piano industriale di Banca Carige 2017-2020 prevede la riduzione di circa mille dipendenti e la chiusura di circa 120 filiali. Si tratta di circa il 20% del personale e del 20% degli sportelli dell’istituto ligure.

E’ quanto si legge nelle slide di presentazione del piano che punta a una riduzione del 23% dei costi operativi al 2020. Il piano dell’a.d Paolo Fiorentino, si legge sempre nelle slide, ha aumentato i tagli di oltre il 100% rispetto a quelli previsti nel piano di febbraio di Guido Bastianini.

I dipendenti scenderanno dai 4.742 di inizio luglio 2017 (erano 4.873 a fine 2016) ai circa 3.900 a fine piano mentre le filiali passeranno dalle 518 di inizio luglio (dato che sconta già 58 chiusure nel corso dell’anno) a 455 a fine piano.

+5% in Borsa. Accelera Carige in Piazza Affari dopo la diffusione del piano industriale al 2020 approvato ieri dal Cda. Il titolo guadagna il 4,97% a 0,255 euro, sfiorando così la soglia del +5% che determina lo stop al rialzo in Borsa.