Banconote da 0 euro emesse in Germania. Costano 2,50 euro. E vanno a ruba

ROMA – Arriva in Germania la banconota da zero euro. Il nuovo taglio è in circolazione da martedì 27 giugno, e sembra in tutto e per tutto una normale banconota: ha la filigrana, le immagini in rilievo e gli ologrammi. Ma non vale nulla.

Queste nuove banconote, infatti, sono state emesse grazie ad un accordo con la Banca Centrale Europea a solo uso e consumo dei collezionisti, che potranno acquistarle a 2,50 euro. Si tratta di un’emissione celebrativa per rendere omaggio alla città di Kiel, nel Land dello Schleswig-Holstein, nel nord del Paese.

Su un lato della banconota appare una rappresentazione della nave tedesca Gorch Fock II, che si trova in un museo di Kiel. Sul lato opposto si trovano invece le immagini di alcuni monumenti celebri dell’Europa, come il Colosseo o la Sagrada Familia di Barcellona, la Tour Eiffel parigina o la Porta di Brandeburgo, a Berlino.

L’accordo per la creazione di questa banconota è stato raggiunto grazie al progetto ‘Zero Euro’ tra le autorità della città di Kiel, lo Stato tedesco e la Bce. Le prime 5.000 banconote sono andate esaurite in pochi giorni ed è prevista a breve una nuova ristampa.