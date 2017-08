LONDRA – In testa alla top ten dei miliardari del settore tech la classifica stilata da Forbes indica Bill Gates, co-fondatore di Microsoft, che per la 18° volta mantiene il primo posto con una fortuna stimata in 84,5 miliardi di dollari.

Al secondo posto c’è il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, 53 anni, che per un giorno soltanto ha dato filo da torcere a Gates e alla fine con il suo patrimonio di 81,7 è riuscito a guadagnare “solo” la seconda posizione.

Il ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, 33 anni, è al terzo posto, con una fortuna stimata intorno ai 69,6 miliardi di dollari, ed è uno dei 50 americani che dominano nella lista. Zuckerberg e Bezos, quest’anno rappresentano rispettivamente il primo e il secondo fattore di maggior successo, ciascuno ha incrementato la già straordinaria ricchezza, di 15,5 miliardi di dollari.

Al quarto posto si posiziona Larry Ellison, cofondatore della Oracle Corporation, una delle più grandi software house del mondo, con 59,3 miliardi di dollari, e al quinto Larry Page, cofondatore di Google, con 43,9 miliardi di dollari.

Nei successivi cinque posti, la rivista statunitense di economia e finanza posiziona Sergey Brin, cofondatore di Google, con 42,7 miliardi di dollari; Jack Ma, fondatore e presidente di Alibaba, con 37,4 miliardi di dollari; Ma Huateng, cofondatore della Tencent, con 36,7 miliardi di dollari; Steve Ballmer, ex amministratore delegato Microsoft, con 32,9 miliardi di dollari, e infine Michael Dell, fondatore e ceo della Dell, il cui patrimonio è stimato in 22,4 miliardi di dollari.

Bezos e Zuckerberg hanno avuto un anno ricco di avvenimenti, scrive il Daily Mail. Bezos, a fine luglio è riuscito brevemente a detenere il primo posto come la persona più ricca al mondo, il patrimonio personale era stimato in 91 miliardi di dollari. Ha superato per un attimo Bill Gates, 61 anni, che manteneva saldo il primo posto dal 2013 ma è passato rapidamente al secondo quando Amazon ha mostrato i guadagni del secondo trimestre: con ricavi in crescita ma un utile sotto le aspettative. Un calo del 77% dovuto principalmente a investimenti aggressivi negli affari.

Il patrimonio di Zuckerbergk, invece, quest’anno è cresciuto di 15,6 miliardi di dollari grazie ai titoli di Facebook che negli ultimi 12 mesi hanno avuto uno scatto del 34%. Secondo alcune voci, il ceo di Facebook starebbe pensando di lanciarsi nella politica, pare che per questo abbia assunto molti importanti consulenti; Zuckerberg, inoltre ha acquisito OculusVR per diffondere la realtà virtuale su Facebook.