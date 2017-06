Bollette, dal primo luglio sale l’elettricità e scende il gas

ROMA – Dal primo luglio la luce costerà il 2,8% in più e il gas il 2,9% in meno. Lo ha deciso l’Autorità per l’energia che ha adattato i prezzi agli andamenti dei mercati: per l’elettricità la spesa (al lordo tasse) per la famiglia-tipo nel periodo compreso tra il primo ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 sarà di 512,52 euro, pari a un aumento di circa 9 euro l’anno. Nello stesso periodo la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 1.029 euro, per un risparmio di circa 40 euro l’anno.

Nel dettaglio, l’incremento per l’energia elettrica per la famiglia tipo “è determinato dall’aumento dei costi di approvvigionamento della materia energia”. Per il gas invece la stagione di bassi consumi a livello europeo e nazionale implica – come previsto – una riduzione dei prezzi nei mercati all’ingrosso continentali.