ROMA – Bonifici in 10 secondi: fino a 15mila euro. Da domani 21 novembre. Da martedì 21 novembre si potranno eseguire bonifici 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno in Europa (34 paesi) con accredito istantaneo. Finisce l’era dei cosiddetti “tempi bancari”, quelle ore o giorni di intervallo tra il prelievo con addebito sul conto di chi esegue il bonifico e l’accredito sul conto del destinatario: ci vorranno 10 secondi, un bonifico immediato appunto, che potrà avere un importo sostanzioso, fino a 15mila euro.

Il progetto Bce con il supporto dei maggiori istituti di credito, che ha introdotto e affinato un nuovo circuito di “instant payments”, comincia con il coinvolgimento di 18 grandi banche, tre quelle italiane – Intesa San Paolo, Unicredit e Banca Sella -, con la previsione che entro il 2018 gli istituti coinvolti salgano a 50. Bisognerà fare attenzione nell’eseguire la transazione: a differenza di quanto avviene normalmente, anche in ragione della rapidità del trasferimento, non sarà possibile revocare l’ordine e la somma accreditata al ricevente sarà immediatamente utilizzabile.

Costi, commissioni? La commissione applicata sarà leggermente più alta rispetto a un bonifico tradizionale, ma più bassa di quella applicata a un bonifico urgente: nessun costo aggiuntivo invece per i beneficiari.