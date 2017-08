ROMA – Centesimi non spariranno: non si può fare. Addio, a partire dal primo gennaio 2018, alle monete da 1 e 2 centesimi? E’ quanto proponeva un emendamento del Pd alla manovra-bis (primo firmatario Boccadutri), peccato che il Governo è stato costretto alla marcia indietro: la questione non è risolvibile da un parlamento nazionale, l’Italia non può unilateralmente sospendere l’emissione delle monetine da 1 o 2 cents, la decisione spetta al Consiglio europeo.

Per questo, assicurano fonti del Tesoro, a giorni una norma cancellerà l’emendamento dal testo della finanziaria. Una norma che, oltre alla comodità di semplificare i pagamenti spiccioli, si riprometteva un risparmio dell’ordine di 23 milioni di euro da destinare a un fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Un risparmio, secondo i proponenti, realizzato da parte della Zecca sollevata dal compito di coniare quelle monete. Ma anche qui, a quel risparmio in realtà corrisponderebbe un aumento della produzione dei pezzi da 5 centesimi, con relativi costi. Fra l’altro sarebbe illegale negare -pensiamo ai turisti – la possibilità di dare resti in monete da 1 o 2 centesimi.