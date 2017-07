ROMA – Cina, Pil secondo trimestre oltre le attese, +6,9% su base annua. Produzione industriale e retail ai massimi. Avvio di seduta in cauto rialzo per le Borse europee in un avvio di settimana segnato dal dato sul Pil cinese del secondo trimestre, cresciuto del 6,9% oltre le attese degli analisti. Parigi sale dello 0,06% a 5.238 punti, Francoforte dello 0,16% a quota 12.652 punti mentre Londra avanza dello 0,2% a 7.378 punti. In mattinata alle 11 verranno diffusi i dati finali dell’inflazione nell’eurozona a giugno mentre gli investitori restano in attesa della riunione della Bce di giovedì per aggiornamenti sulle misure di politica monetaria.

Cina: +6,9% Pil in secondo trimestre su base annua. Il Pil della Cina sale nel secondo trimestre 2017 al passo annuo del 6,9%, meglio delle stime degli analisti (6,8%) e confermando il dato del primo trimestre, mentre su base congiunturale il rialzo è dell’1,7%, confermando le previsioni della vigilia e facendo meglio dell’1,3% dei primi tre mesi: i dati, diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica, scontano alcune incertezze come quelle legate alla stretta sulle transazioni immobiliari e sui prestiti bancari.

Malgrado alcuni punti critici, la rapida frenata dell’economia appare improbabile nella seconda parte del 2017 con il 19/mo congresso del Partito comunista cinese che in autunno, oltre a varare l’ingresso ai vertici della “sesta generazione”, farà del presidente Xi Jinping il leader più potente di una generazione. Il governo ha fissato a inizio anno un obiettivo di crescita intorno al 6,5%, dopo il 6,7% del 2016 che è stato il ritmo più lento di oltre 25 anni. Pur tra i rischi finanziari, rimarcati da ultimo la scorsa settimana da Fitch, il premier Li Keqiang ha detto a maggio di ritenere che il Paese possa centrare i target di crescita.

+7,6% produzione industriale giugno, balzo oltre le attese. La produzione industriale in Cina accelera a giugno con un rialzo annuo del 7,6%, oltre il 6,5% relativo ai due mesi precedenti e alle stime degli analisti. Il dato nel primo semestre, secondo l’Ufficio nazionale di Statistica, è del 6,9%, a fronte del 6,8% del primo trimestre. Il ritmo di giugno è il più sostenuto da marzo, spinto dal comparto manifatturiero (+8%) e dalla produzione di elettricità, gas e acqua (+7,3%).

+11% vendite dettaglio giugno, massimi da dicembre 2015. Le vendite al dettaglio sono salite in Cina a giugno dell’11% su base annua, in rialzo rispetto al 10,7% del mese precedente e del 10,6% stimato dagli analisti. Si tratta, secondo l’Ufficio nazionae di statistica, del ritmo più veloce da dicembre 2015, in scia alle spese per tlc (+18,5%), auto (+9,8%) e materiali per l’edilizia (+15,2%).