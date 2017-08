ROMA – Chi è il più ricco d’Italia? Maria Franca Fissolo, vedova Ferrero, è in testa alla classifica degli italiani, stilata dalla rivista Forbes. I dati sono relativi all’anno 2016. Quindi, mentre nel mondo la classifica vede sempre gli stessi volti, in Italia guida le fila una new entry. A onor del vero, bisogna dire che si tratta di una novità solo perché nel 2015 è morto suo marito Michele Ferrero, che era a capo dell’impero che produce la Nutella. La Fissolo si piazza al 29esimo posto nella classifica mondiale: il suo patrimonio è stimato in 25,2 miliardi di dollari.

Segue Leonardo Del Vecchio di Luxottica, con un patrimonio di 17.9 miliardi. Chiude il podio italico Stefano Pessina (patrimonio di 13.3 miliardi di dollari), a capo di un impero farmaceutico.

Chiudono la top ten Massimiliana Landini Aleotti, Silvio Berlusconi, Giorgio Armani, Augusto & Giorgio Perfetti, Paolo & Gianfelice Mario Rocca, Giuseppe De’Longhi e Patrizio Bertelli.

Per vedere la classifica completa sul sito di Forbes clicca qui.