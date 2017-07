ROMA – Congedo retribuito di un mese ai neo-papà: Conto Arancio avanguardia welfare (ma solo in Olanda). Per ora interessa una platea vasta ma limitata all’Olanda, i 14mila dipendenti della Ing, la banca olandese del Conto Arancio: un mese di congedo parentale retribuito per i neo-papà.

Una rivoluzione in potenza, perché è il primo grande gruppo europeo che prova a sperimentare una soluzione largamente attesa in vista di un welfare aggiornato, più sensibile alle esigenze delle mamme e una politica per le famiglie più equilibrata.

La misura però non si estende ai dipendenti italiani che proseguiranno con la normativa nazionale che prevede due giorni di congedo nei primi 5 mesi di vita dei figli. La Ing sperimenterà un’altra iniziativa, stavolta dedicata agli over 60: un giorno a settimana potranno dedicarsi al volontariato, naturalmente senza decurtazioni di stipendio.

Quello del congedo lungo per i neo-papà è un trend anche aziendale che comincia a farsi strada in Occidente, specie tra le società hi-tech californiane. Ma anche in Europa qualcosa si muove.