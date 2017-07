ROMA – Contante, Visa offre 10mila dollari ai ristoranti Usa che si liberano dal cash. Il sogno dei big delle carte di credito è un fondo “cashless”, senza contanti: Visa lo persegue con incentivi mirati e sostanziosi, al punto da offrire a 50 ristoranti americani 10mila dollari per aggiornare dispositivi e protocolli tecnologici per accettare pagamenti alternativi ai soldi in contanti. Con un’unica condizione: di contanti non dovranno più accettarne.

Il percorso di liberazione dal contante è lungo, anche negli Usa: l’anno scorso Visa e Mastercard hanno gestito 4300 miliardi di dollari, più del doppio di quanto facevano dieci anni fa. Ma nel frattempo è raddoppiato anche l’ammontare della valuta, con le banconote che restano saldamente in testa fra le modalità di pagamento.