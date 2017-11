ROMA – Corruzione: chi denuncia collega corrotto non può essere toccato dal capo o dall’azienda. Il dipendente pubblico che segnali, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, al responsabile della corruzione e della trasparenza del suo ufficio, all’Anac o all’autorità giudiziaria condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, mobbizzato in alcun modo e comunque subire ritorsioni.

Lo prevede la legge che introduce l’istituto del “whistleblowing” nell’ordinamento italiano che è stata approvata ieri dall’Aula della Camera. La tutela si estende anche ai dipendenti delle aziende private. E’ fatto divieto, a tutela di chi segnali ruberie o abusi, di rivelarne l’identità: la denuncia però non può essere anonima. In caso di processo penale, invece, l’identità del “whistleblower” sarà oscurata solo fino alla chiusura delle indagini preliminari, come dispone il codice penale.

Per evitare il rischio che l’istituto del “whistleblowing” si trasformi in un incentivo alla delazione, è stato pensata una norma che funga da deterrente contro le false segnalazioni: la segretezza dell’identità cade immediatamente in caso di condanna del segnalante anche in primo grado.