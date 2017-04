Dichiarazione dei redditi 2017, detrazioni: tutte le novità

ROMA – Dichiarazione dei redditi 2017, ecco le novità per quanto riguarda le detrazioni, dalla casa alle unioni civili. La dichiarazione precompilata è in linea e dal 2 maggio fino al 24 luglio sarà possibile modificarla o inviarla. Parte così la ”stagione delle dichiarazioni fiscali” che vede impegnati milioni di contribuenti.

Per la prima volta quest’anno entrano a pieno titolo negli ‘sconti’ della dichiarazione anche le norme adottate nel 2016 con le Unioni Civili, dai benefici per le ristrutturazioni edilizie agli sconti per le giovani coppie.

Arrivano poi nuove agevolazioni, anche se ne scompaiono alcune. Dal modello è sparito il 2 per mille per la cultura, che non è stato reintrodotto durante la passata manovra di bilancio, mentre entrano sconti Iva per chi ha acquistato una casa ”ecologica” e detrazioni per le spese di videosorveglianza o per il controllo a distanza dell’impianto di riscaldamento.

UNIONI CIVILI – La legge per le Unioni Civili è arrivata nel 2016. E quella di quest’anno è la prima dichiarazione dei redditi che ne recepisce gli effetti. “Le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti – è scritto nelle istruzioni – si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. I capitoli sui quali l’impatto è immediato sono quelli delle spese di ristrutturazione o dei bonus per i mobili delle giovani coppie.

VIDEOSORVEGLIANZA DI CASA – E’ riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza per aumentare la sicurezza domestica.

ACCENSIONE CALDAIA DA REMOTO – Arriva la detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, acqua calda, climatizzazione.

ARREDI DI IMMOBILI PER GIOVANI COPPIE – Alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno tre anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione fino a 16.000 euro.

NIENTE BONUS CULTURA – Scompare dalla dichiarazione lo spazio dedicato al 2 per mille in favore di enti culturali che non è stato rinnovato nell’ultima legge di Bilancio.

PREMI DI RISULTATO SUL LAVORO – Meno tasse per i dipendenti che hanno ricevuto un premio di risultato d’importo non superiore a 2.000 euro lordi (o entro i 2.500 euro lordi se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro). Niente tasse se i premi sono arrivati sotto forma di benefit o di rimborso spese di rilevanza sociale, altrimenti c’è una tassazione sostitutiva al 10%.

LAVORATORI RIMPATRIATI – Per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese.

SCHOOL BONUS – Per le erogazioni liberali fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti scolastici è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Tra le spese da scontare, come detrazioni, verranno inoltre riconosciute anche quelle per le gite scolastiche.

DA DISABILI A CASA ECOLOGICA, LE ALTRE NOVITA’ – Altri sconti sono introdotti da quest’anno per le spese assicurative a tutela delle persone con gravi disabilità e per le donazioni fatte verso trust o fondi speciali che operano in loro favore. Ci sono poi le detrazioni al 19% per i canoni di leasing e la possibilità di detrarre l’Iva pagata per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B. Trova spazio nell’8 per mille anche l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG).