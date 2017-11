Roma – È Mondo Convenienza l’azienda della grande distribuzione che più soddisfa i propri collaboratori. Registra un risultato migliore rispetto alle altre catene di arredamento per la casa, ma anche ad importanti supermercati come Md ed Esselunga. Lo rivela un sondaggio pubblicato dal settimanale Panorama che ha individuato le 400 aziende italiane in cui si lavora meglio.

L’indagine è stata condotta da Statista, portale tedesco di statistica, ed ha coinvolto 15mila lavoratori di venti diversi settori produttivi. Tredici le domande del sondaggio a cui si poteva rispondere, con garanzia di anonimato, dando valutazioni da 0 a 10. Particolarmente significativa quella che chiedeva con quanta probabilità si sarebbe raccomandata la propria azienda ad un familiare o un conoscente.

MONDO CONVENIENZA, SODDISFAZIONE E FORMAZIONE

La comparazione delle risposte dei dipendenti della grande distribuzione ha portato Mondo Convenienza in cima alla classifica di settore. Il sondaggio ha decretato che il clima lavorativo in azienda è il migliore del comparto economico di riferimento. Un risultato lusinghiero che può considerarsi frutto di precise scelte gestionali.

Ad esempio per quanto riguarda la rete vendite, l’assunzione con tre mesi di anticipo delle persone selezionate per l’inserimento nei nuovi punti vendita. Novanta giorni impiegati per un corso formativo che li porta al giorno dell’inaugurazione preparati e senza ansia. Discorso analogo per il successivo e costante aggiornamento professionale affidato ad uno staff di 12 specialisti che ne garantiscono la continuità.

Da segnalare, poi, come il clima aziendale sia positivamente influenzato da una permanenza media dei collaboratori molto alta, che favorisce lo spirito di squadra e lo sviluppo di solide relazioni personali.

VALORIZZARE PER CRESCERE

Il rapporto tra Mondo Convenienza e collaboratori non si limita, però, alla formazione, è basato anche sulla loro valorizzazione. Il neo direttore del personale, Pietro Ferrario lo ha spiegato bene: “le nostre persone ricevono feedback continui sulle proprie prestazioni e sul livello di soddisfazione dell’azienda nei loro confronti. Così facendo riusciamo a stimolare percorsi di crescita interni. L’azienda punta tutto sulla crescita, tanto la sua quanto quella dei propri collaboratori”.

Un approccio che richiama i valori di rispetto, lealtà, responsabilità e spirito d’iniziativa alla base della filosofia aziendale. Un approccio consapevole che la soddisfazione dei collaboratori migliora la qualità del rapporto con i clienti.

Probabilmente c’è anche questo dietro il traguardo del miliardo di fatturato raggiunto nel 2016 dall’azienda fondata da Gianni Carosi più di trent’anni fa.