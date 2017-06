ROMA – I contribuenti dicono addio a Equitalia. Al suo posto arriva l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che promette meno code e riduzione dei tempi di attesa. Si tratta di 200 sportelli che prenderanno il posto di Equitalia e che disporranno di nuovi strumenti digitali salva fila a partire da lunedì 3 luglio.

Nell’annuncio del fisco si spiega che sarà possibile comprimere i tempi di attesa e avere un servizio migliore:

“Con la nascita dell’Agenzia, arrivano in tutti i 200 sportelli della vecchia Equitalia, i nuovi strumenti digitali salva fila. Sarà possibile comprimere i tempi di attesa, avere un servizio migliore e più diretto e tra poche settimane anche potersi rivolgere attraverso una app con cui interagire allo sportello più vicino prenotando la visita e la fascia oraria”.

Nel dettaglio il contribuente che si rivolge allo sportello può essere riconosciuto, tramite il lettore di codice a barre, con il proprio codice fiscale presente nella tessera sanitaria. Così l’operatore di sportello dell’Agenzia potrà avere immediatamente la situazione del contribuente che arriva al front office e quindi fornirgli assistenza diretta in relazione al servizio scelto al momento della prenotazione.

Inoltre, dopo l’estate, verrà attivata una app, sia per tablet che per smartphone, che collegata ai nuovi codometri, consentirà di cercare uno sportello di AER, di visualizzare la situazione delle attese e le fasce orarie disponibili e di scegliere il servizio all’orario desiderato nella giornata di prenotazione desiderata.

Al momento dell’arrivo allo sportello, il cittadino sarà riconosciuto tramite lettore di tessera (lettura QR code) e potrà così accedere al servizio indicato senza ulteriori tempi d’attesa. Ma i vantaggi non finiscono qui: dopo la fase di avvio, il servizio sarà ulteriormente sviluppato per consentire al contribuente di fissare un appuntamento allo sportello anticipando l’argomento dell’incontro.

Attraverso i nuovi salva fila i responsabili di sportello potranno gestire direttamente il sistema eliminacode, in base all’esigenza specifica del momento e definire messaggi informativi per i contribuenti che saranno pubblicati sui monitor di sala. Infine sarà possibile configurare gli sportelli all’interno di ogni sede di Agenzia, potenziando o alleggerendo i carichi di lavoro in base alla tipologia di servizio (per esempio Sportello Amico, rateizzazioni, pagamenti, ecc), con l’obiettivo di diminuire i tempi di attesa a tutto vantaggio dei contribuenti.

Da lunedì i nuovi ”codometri”, già presenti in alcuni sportelli di Cosenza e Udine, faranno il debutto al alcuni uffici di Roma, Milano, Napoli, Torino: