ROMA – Vacanze in auto? Ecco quali sono le regioni più costose e quelle economiche per fare rifornimento durante l’esodo di Ferragosto.

La Liguria è la regione più costosa per fare rifornimento, con prezzi medi di 1,6 €/litro per la benzina e 1,409 €/litro per il gasolio, l’Abruzzo è invece la più economica. La differenza di prezzo tra regioni, per un pieno (50 litri) può arrivare a 7,10 € per la benzina e a 4,95 € per il gasolio. La media italiana è al di sotto di 1,50 € per la benzina e 1,35 € per il diesel.

Il principale esodo estivo è alle porte, con traffico da bollino rosso previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per sabato 12 e domenica 13 agosto. Se i prezzi dei carburanti sono di poco incrementati rispetto all’estate 2016 (un pieno di benzina o gasolio costa poco meno di 2 euro in più oggi rispetto allo scorso anno, secondo i dati di giugno dei due anni, forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico), le differenze tra regioni possono essere consistenti su un pieno di carburante, e a tal proposito, Cuponation, piattaforma internazionale di risparmio, ha creato uno studio che metta a confronto i prezzi medi del carburante nelle varie regioni, in modo tale da permettere a coloro che si metteranno in viaggio in auto, di risparmiare, adottando qualche piccolo accorgimento.

Secondo gli ultimi dati disponibili la Liguria risulta la regione più cara con prezzi medi di 1,6 € al litro per la benzina e 1,409 € al litro per il gasolio. Per coloro che si metteranno in viaggio nel Nord Italia, meglio allora fare rifornimento in anticipo, risparmiando, se si proviene dalle vicine Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte o Toscana, rispettivamente 6,80, 6,00, 4,50 o 5,35 €, su un pieno (50 litri) di benzina.

Prezzi competitivi per le regioni del Nord-est Le regioni del Nord-Est presentano prezzi medi piuttosto interessanti per quanto riguarda la benzina, ben al di sotto delle medie nazionali, a eccezione del Trentino Alto Adige, seconda solo alla Liguria quanto a prezzi elevati per entrambi i tipi di carburanti, e del Friuli per quanto riguarda il Gasolio.

Sia per quanto riguarda la benzina, che per quanto riguarda il gasolio, le regioni del Sud e le Isole maggiori (Sicilia e Sardegna) si dimostrano in media piuttosto care per gli automobilisti che vogliono fare rifornimento, a eccezione di Campania e Puglia che si collocano al di sotto dei prezzi medi.

Campania particolarmente conveniente per il gasolio, con prezzo medio di 1,316 €/litro, seconda solo all’Abruzzo quanto a regione più economica.