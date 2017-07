NEW YORK – Balzo in avanti per Facebook, che chiude il secondo trimestre oltre le attese confermando il buono stato di salute di Corporate America. L’utile netto del social network guidato da Mark Zuckerberg sale del 71% a 3,9 miliardi di dollari, su ricavi in aumento del 45% a 9,3 miliardi di dollari. Risultati ben oltre le previsioni di Wall Street che mettono le ali al titolo in Borsa, dove Facebook arriva a guadagnare l’1,75%.

“Abbiamo avuto un ottima prima metà dell’anno”, ha commentato Zuckerberg, che ha precisato: “La nostra comunità è ora di due miliardi di persone e noi puntiamo sul rendere tutti nel mondo più vicini”.

Il sito in blu chiude il secondo trimestre con 2,01 miliardi di amici nel mondo e una macchina per la raccolta pubblicitaria che continua a crescere. In particolare, la pubblicità sui dispositivi mobili ha rappresentato nel secondo trimestre l’87% dei ricavi totali di Facebook, in aumento dell’84% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. A contribuire al balzo del 45% dei ricavi anche Instagram.

A conti fatti Facebook e Google si spartiscono il mercato della pubblicità digitale, anche se di recente la pressione sul social network è aumentata con Snapchat, sempre più popolare fra i giovanissimi. Facebook, così come Google, è anche sotto una crescente pressione per i contenuti pubblicati. Dopo le critiche per le fake news circolate sul social network durante la campagna elettorale americana, Facebook ha annunciato una collaborazione con un think tank di Harvard per prevenire cyberattacchi durante le operazioni di voto al fine di ”proteggere gli organi della democrazia”.