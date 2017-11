ROMA – Falsi online: accuse a Amazon e Ali Baba. Complici? La lettera spedita da un centinaio di imprese internazionali (tra cui Apple, Adidas, Chanel…) è indirizzata al presidente della Ue Jean Claude Juncker, ma punta il dito direttamente contro i colossi dell’e-commerce, Amazon e il cinese Alibaba per intenderci.

Preoccupati e stanchi di veder dimagrire i propri profitti per la slealtà di chi copia impunito – specie in Asia – i rappresentanti delle grandi compagnie vogliono sapere cosa fa, quanto impegno ci mette l’Europa per contrastare la contraffazione dei prodotti di largo consumo venduti nel retail online.

Poco, a quanto sembra, a fronte invece delle vendite record realizzate, per esempio da Alibaba, in uno solo giorno: 25,3 miliardi di dollari, grazie ad aggressive campagne che, sospettano le imprese, sono possibili solo grazie a sconti inimmaginabili se molta della merce venduta non fosse falsa, contraffatta.