ROMA – Bollette, fatture al 28° giorno: stop dell’AgCom al trucchetto di operatori telefonici e pay-tv. Sanzioni agli operatori di telefonia che non rispettano l’obbligo di cadenza mensile della fatturazione. E’ quanto deciso dall’Autorità per le comunicazioni, che ha “deciso di avviare procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori telefonici Tim, Wind Tre, Vodafone e Fastweb per il mancato rispetto delle disposizioni relative alla cadenza delle fatturazioni e dei rinnovi delle offerte di comunicazioni elettroniche”, si legge in una nota.

Bersaglio è la cattiva pratica delle nostre compagnie telefoniche e anche delle pay tv di inviare le bollette ogni 28 giorni, in pratica un aumento mascherato delle tariffe dell’8,7%.