ROMA – Fca, elezioni Rsu Mirafiori, Fismic è il primo sindacato (Fiom esclusa dal voto). Con 1.040 voti ottenuti, e 13 delegati eletti, il sindacato autonomo dei metalmeccanici Fismic Confsal è il primo sindacato alle Carrozzerie di Mirafiori. Lo rende noto il sindacato, ricordando che Mirafiori “è lo stabilimento politicamente più importante in Italia”.

I 3.468 operai e i 354 impiegati erano chiamati a eleggere i propri rappresentanti, scegliendo tra le cinque sigle che hanno sottoscritto il contratto aziendale del gruppo Fca (dunque non la Fiom-Cgil, che è stata esclusa dalla tornata elettorale). (Stefano Parola, La Repubblica)

“Ci è stato riconosciuto l’impegno costante che nel corso degli ultimi 14 anni – commenta il segretario generale Fismic Roberto Di Maulo – abbiamo messo in campo, credendo per primi nel programma industriale presentato da Marchionne e che finalmente sta facendo uscire i lavoratori, non solo di Mirafiori ma di tutto il gruppo Fca – Cnhi, dallo spettro della crisi, del licenziamento e della disoccupazione”.

“Questo risultato individuale è solo la punta di diamante del lavoro costante fatto da tutta la squadra Fismic – aggiunge -. Questa vittoria si somma ai risultati precedenti che la Fismic ha ottenuto negli stabilimenti torinesi di Fca che le hanno conferito la maggioranza assoluta negli stabilimenti di Mirafiori Meccanica, il primo sindacato in Maserati Agap di Grugliasco e alle Presse di Mirafiori; quindi, la Fismic è in assoluto e di gran lunga il primo sindacato per consensi ottenuti”.