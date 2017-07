Fed. Yellen, non necessario aumento tassi nei prossimi due anni

Incendi tutti dolosi: parabola della nazione

Incendi tutti dolosi: dal 15 giugno per diciassettemila (17 mila!!) volte in Italia è divampata una fiamma, sono stati chiamati i Vigili del Fuoco e praticamente sempre gli stessi Vigili hanno constatato che era stata la mano di qualcuno e non la disgrazia o il fato a mettere a fuoco la terra, la stessa terra che quegli umani abitano...