Ferrero investe a Pozzuolo Martesana (Milano): ampliato lo stabilimento che produce Fiesta

POZZUOLO MARTESANA (MILANO) – Ferrero investe in Lombardia: l’azienda della Nutella ha inaugurato dei nuovi capannoni per la produzione della Fiesta a Pozzuolo Martesana (Milano), dove già da tempo si produce la celebre merendina.

Qui, infatti, lavorano 450 addetti dei 21mila impiegati Ferrero nel mondo per produrre ogni anno 300 milioni di Fiesta, due milioni e mezzo al giorno. L’ampliamento, spiega Il Giorno, verrà realizzato a lotti nei prossimi dieci anni. La Ferrero si impegna anche a finanziare per il prossimo decennio, per un esborso di mezzo milione di euro, le attività culturali del Comune.

Scrive il quotidiano di Milano: