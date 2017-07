MILANO – Flavio Cattaneo lascia Tim dopo le tensioni con Vivendi. L’amministratore delegato, arrivato in azienda nell’aprile 2016, ha annunciato di voler lasciare il suo ruolo e lunedì 24 luglio il consiglio di amministrazione di Tim si riunirà per definire la sua uscita e proporre le nuove nomine per il suo sostituto.

Repubblica scrive che il psso indietro del manager era già stato anticipato nelle ultime settimane e dietro alla sua uscita di scena ci sarebbero le tensioni con Vivendi, nuovo azionista di maggioranza della compagnia: