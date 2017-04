ROMA – Friuli Venezia Giulia: supermercati aperti a Pasquetta nonostante divieti, multe e scomuniche. Nonostante lo stop imposto alle aperture nei giorni di festività dalla regione Friuli Venezia Giulia, nonostante le agitazioni sindacali, le scomuniche della Chiesa, la contrarietà di Beppe Grillo e Di Maio, supermercati e ipermercati sono rimasti aperti a Pasquetta.

I supermercati del Città Fiera, del Bennet – di Pradamano, Sacile e Ronchi dei Legionari –, del Carrefour di Tavagnacco, di 24 Despar (di cui però 10 in località turistiche e quindi esentate dalla serrata) del Fvg, della Pam di Pordenone, del Panorama di Udine (viale Venezia), di Lidl ed Eurospar a Monfalcone.

Non avevano paura di incorrere nelle sanzioni, delle multe? No, segnala Il Messaggero Veneto. Gli incassi, suggerisce il quotidiano, dei giorni di festa ripagano ampiamente le molto eventuali sanzioni. La legge regionale Bolzanello prevede sanzioni commisurate alla grandezza dei supermercati, ma le società che gestiscono i supermercati hanno deciso ugualmente di sfidare la legge, non solo perché come abbiamo visto gli conviene, ma anche perché la stessa associazione di categoria (Federdistribuzione) ha tranquillizzato gli associati. Quella della regione – dice in sostanza Federdistribuzione – è una norma che non regge la prova costituzionale perché viola la legislazione nazionale.