SCANDICCI (FIRENZE) – Da Gucci 900 assunzioni entro il 2018. E si cercano artigiani collaboratori. La maison toscana chiude un trimestre molto positivo, dopo un 2016 entusiasmante, e si prepara a potenziare il polo produttivo di Scandicci, alle porte di Firenze.

Non solo nuove assunzioni: Gucci ha anche lanciato un appello agli artigiani che vogliono collaborare con la casa d’alta moda. Chi si vuole candidare può farlo al link www.diventafornitore.gucci.

Naturalmente il potenziamento del polo pellettiero Gucci determinerà un nuovo impulso anche nell’economia cittadina, visto che, spiega Fabrizio Morviducci su La Nazione,

non solo sarà recuperato l’ex capannone della Matec, ma in vista c’è anche un ampliamento del quartier generale di via don Perosi. (…) E così, con un progetto sul medio e lungo periodo, arriveranno entro il 2018 novecento persone nel settore industriale e della produzione. La novità è stata decisa per lavorare alla crescita dell’azienda che sta vivendo un nuovo corso col presidente e ceo, Marco Bizzarri, e col direttore creativo Alessandro Michele.

A Scandicci, nello stabilimento di via don Perosi, si amplieranno le strutture, l’ex Matec ospiterà la formazione nazionale per l’azienda più l’artlab Gucci con un centro di eccellenza di pelletteria e calzature che impiegherà 800 lavoratori e che metterà insieme tutte le attività produttive: pelletteria e calzaturiero.