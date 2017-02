ROMA – Il mistero delle rimesse cinesi: 2 mld in 3 anni spariti dai radar del Fisco. “Cian Liu”, in cinese significa “fiume di denaro”, ma in Italia è anche il nome di un’inchiesta che cerca di far luce sul mistero dell’eclissamento di almeno due miliardi di euro in tre anni. La sparizione cioè dai radar del Fisco, tramite il passaggio attraverso Money transfer compiacenti, di un fiume di denaro appunto delle rimesse cinesi degli imprenditori attivi in Italia.

Non passa mese che nel Pratese la Guardia di Finanza non scopra un’evasione per milioni di euro, una serie di affitti in ‘nero’ a lavoratori altrettanto sconosciuti al fisco, oppure un’attività di contraffazione o di contrabbando, soprattutto di tessuti, fra Italia e lontano Oriente. Tutto questo si traduce in un fiume di denaro che esce illegalmente dall’Italia in direzione Cina, come testimonia l’inchiesta condotta per quattro anni dalla Guardia di Finanza, che ha evidenziato come, attraverso i servizi di Money Transfer, siano letteralmente spariti dall’Italia circa 4,5 miliardi di euro.

Destinazione Bank of China, che avrebbe incassato, solo in commissioni, circa 758.000 euro. Non è un caso che per questa vicenda di maxi-riciclaggio, la procura di Firenze abbia chiesto il processo per 297 persone, quasi tutti orientali, ma anche molti italiani. E lo abbia chiesto anche per la stessa Bank of China, nella filiale di Milano e dei rispettivi dirigenti, responsabile di illecito amministrativo non avendo segnalato migliaia e migliaia di operazioni sospette passate dai suoi videoterminali e omettendo i controlli, diversamente da come impone la normativa antiriciclaggio.