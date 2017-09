ROMA – “Scusate, ci siamo sbagliati. Ridateci indietro le vostre pensioni entro trenta giorni”. E’ la richiesta che l’ Inps ha inviato a migliaia di anziani in tutta Italia affinché l’ente previdenziale venga risarcito di ingenti quantità di denaro, che per errore sarebbero stati versati in più ai cittadini.

Come riporta il servizio di “Dalla vostra parte” andato in onda martedì 5 settembre su Rete 4, le lettere dell’Istituto hanno messo in ginocchio diversi anziani, chiamati a versare somme che variano da 700 a 56 mila euro.

Ma tra i pensionati incappati nell’errore dell’Inps, c’è chi protesta dichiarando di aver più volte telefonato per chiarire la propria posizione, ma attualmente l’unico modo per interagire con l’ente è internet.