Per l’Italia come per altri paesi la sfida piu` impegnativa rimane quella di tradurre l’accelerazione del PIL in una riduzione piu` marcata della disoccupazione. Tra giugno 2016 e giugno 2017 il tasso di disoccupazione e` sceso dall’11,7% all’11,1% in Italia e dal

10,1 al 9,1% nella media dell’area euro. Dieci anni fa, prima della crisi e delle recessioni,

il tasso di disoccupazione ammontava ad appena il 6 per cento in Italia e al 7,5 per cento nella media dell’eurozona. 2

Per l’Italia come per altri paesi sara` ora importante proseguire nel percorso di riforme e di azioni concrete destinate a migliorare la competitivita` e rafforzare il rilancio degli investimenti. Andando per questa via rendere compatibili il consolidamento della ripresa e il rilancio dell’occupazione non e` impossibile. Lo dimostra l’esempio della Germania, dove il tasso di disoccupazione a giugno 2017 e` sceso al 3,8%, il minimo dall’inizio del secolo.

I dati di PIL del secondo trimestre confermano l’immagine di un’Italia che, con costanza, riduce il divario di crescita tra noi e il resto dell’unione monetaria. La rincorsa italiana si accompagna ad una limitata creazione di nuovo debito, pubblico e privato. Con un rapporto tra deficit pubblico e PIL inferiore di circa un terzo a quello di Spagna e Francia e un “ratio” tra debiti delle societa` non finanziarie e prodotto lordo fermo all’82% contro il 108% della media dell’Eurozona, la ripresa dell’economia italiana piu` di altre si mostra sobria nell’alimentarsi di nuovi debiti. Saper crescere con poco aiuto: per lungo tempo un vincolo, ora potrebbe diventare una qualita` distintiva nella ripresa dell’economia italiana