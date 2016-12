Mediaset, Silvio Berlusconi: “I francesi? Un ricatto, ma mai mollerò”

ROMA – Silvio Berlusconi non ha retto all’emozione parlando di Mediaset. Alla presentazione del libro di Bruno Vespa il leader di Forza Italia era visibilmente emozionato quando si è parlato della sua creatura: “Non riesco proprio a immaginare Mediaset non guidata dalla mia famiglia”.

“Io ho fatto tante cose ma una di quelle in cui mi sono impegnato di più è la tv. Mediaset è stata la prima tv commerciale in Europa, un esempio della nuova Era”.

Poi l’attacco al sistema-Italia:

“Ci troviamo nell’assurda situazione di non poter fare acquisti di azioni perché la legge italiana impone che un socio possa comprare solo il 5 percento all’anno. I francesi hanno avuto buon gioco ad acquistare il 29% e noi siamo costretti a restare fermi al 40 percento. Per arrivare al 51 percento spero che quei comitati per la difesa dell’italianità di Mediaset possano portarci a contare sul voto di circa il 20 percento delle azioni che sono nelle mani di differenti azionisti”.