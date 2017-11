Milano resta dentro. Ema, ancora speranze per 900 posti e un miliardo di soldi che girano

ROMA – Milano passa al secondo turno nelle votazioni per scegliere la città che ospiterà l’Ema, l’agenzia del farmaco europea. A questo punto la sfida è con Amsterdam e Copenhagen, le altre due pretendenti che hanno ricevuto più voti. La città italiana è in testa con 25 voti contro i 20 delle altre due. Tutti gli altri contendenti sono fuori, compresa Bratislava, data all’inizio in pole.

Le regole prevedono che per assicurarsi la vittoria al primo scrutinio sarà necessario raccogliere 3 voti da almeno 14 Paesi. In caso contrario, le prime tre classificate (o più nel caso di punteggi ex aequo) passeranno al secondo turno, dove ogni Paese avrà un solo voto da assegnare. Per vincere, in questa fase, sarà necessario raccogliere almeno 14 punti. Ma se così non fosse, le prime due classificate (o più in caso di parità) andranno allo spareggio finale, dove ogni Paese avrà sempre solo punto da assegnare. Chi raccoglierà più consensi, vincerà. In caso di parità, la vittoria sarà assegnata con un’ estrazione a sorte.