Milano resta dentro. Ema, ancora speranze per 900 posti e un miliardo di soldi che girano

ROMA – Milano perde l’Ema, l’agenzia europea del farmaco, al sorteggio. La beffa arriva dopo la terza votazione. La città italiana e Amsterdam, infatti, avevano ottenuto lo stesso numero di voti e quindi, come previsto dai regolamenti, ci si è affidati al caso. O meglio, a due buste. E alla fine è uscita vincitrice la capitale dei Paesi Bassi.

Milano era arrivata in testa alla votazione finale. Aveva infatti superato il secondo turno con 12 voti, davanti ai 9 di Amsterdam e ai 5 di Copenhagen, che è stata eliminata. Alla prima tornata di votazioni Milano era in testa con 25 voti contro i 20 delle due città nord europee.

Una beffa da quasi 2 miliardi e 900 posti di lavoro. A marzo del 2019 infatti, causa Brexit, l’Ema traslocherà portando con sé una dote di quasi 900 dipendenti, 36mila visitatori con il loro bagaglio di notti in hotel e pranzi al ristorante, un budget da 325 milioni di euro tra stipendi e spese e soprattutto un indotto che la Bocconi ha stimato in circa 1,7 miliardi di produzione aggiuntiva e 860 occupati in più all’anno.

Secondo uno studio curato da un altro docente della Bocconi, Alberto Dell’Acqua, che già aveva calcolato l’indotto di Expo, soltanto i consumi prodotti dai dipendenti potrebbero valere 39 milioni all’anno. E poi c’è quell’esercito di esperti che deve raggiungere ogni giorno Ema per partecipare a riunioni e convegni. L’analisi di Dell’Acqua in questo senso calcolava effetti economici indotti per 25,8 milioni in più all’anno.