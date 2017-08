ROMA – Fabrizio Hopps, 59 anni, dopo aver raccolto le ultime lire rimaste rima del passaggio all’euro, è intenzionato adesso a fare il bis con i due miliardi di monetine da 1, 2, 5 centesimi di euro che dal prossimo gennaio, come ha stabilito l’ultima Finanziaria, non saranno più coniate. Una raccolta per destinare i soldi delle monetine alla ricerca. “Questa volta – racconta – mi farebbe piacere che fosse Fiorello a fare il testimonial“.

Fabrizio Hopps tra febbraio e marzo conta di collocare 40 mila contenitori tra banche, uffici postali e centri commerciali di tutta Italia con l’obiettivo di raccogliere 80 milioni di euro all’anno per un triennio. “In Europa – spiega – circolano due miliardi di monetine da 1, 2 e 5 centesimi. In Italia le stime parlano di 400 milioni. Basterebbe recuperarne la metà per riuscire a finanziare progetti di ricerca o di assistenza sociale che magari sono in lista d’attesa da anni”.

Come scrive Laura Anello per La Stampa: