ROMA – Nautica da diporto 2017: tutte le tasse voce per voce, l’elenco aggiornato Istat. Con l’aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato le disposizioni del Ministero dell’Economia in materia fiscale per le numerose voci da soddisfare per accedere ai servizi e ai diritti per i possessori di imbarcazioni. Di seguito l’elenco.

DIRITTI E COMPENSI PER PRESTAZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI NAUTICA DA DIPORTO Visite di accertamento e stazzatura navi da diporto di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza 351,30 euro;|

+—————————–+————- Visite periodiche ed occasionali navi da diporto

87,83 euro;

+—————————–+————-+ Stazzatura o ristazzatura di navi da diporto e rilascio certificazioni

29,28 euro;

+—————————–+————-+ Rilascio licenze di navigazione;

29,28 euro;

+—————————–+————-+ Aggiornamento licenze di navigazione

17,58 euro;

+—————————–+————-+ Rilascio certificato d’uso motore

23,42 euro;

+—————————–+————-+ Aggiornamento certificato d’uso motore

11,70 euro;

+—————————–+————-+ Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C

29,28 euro; +—————————–+————-+ Esami per il conseguimento della patente nautica per navi da diporto

117,10 euro;

+—————————–+————-+ Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi

35,13 euro;

+—————————–+————-+ Rinnovo licenze

29,28 euro;

+—————————–+————-+

Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto dai registri

23,42 euro;

+—————————–+————-+ Copia di un documento

11,70 euro;

+—————————–+————-+ Rilascio di un duplicato

29,28 euro;

+—————————–+————-+ Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza provvisoria di navigazione

23,42 euro.