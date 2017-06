ROMA – Nuovi voucher al via dal 10 luglio. Saranno acquistabili online sul sito Inps. Con una nota dell’ufficio stampa, il Governo ha comunicato che i nuovi “voucher” partiranno dal 10 luglio prossimo. L’Inps provvederà a inoltrare la circolare dedicata il 30 giugno per illustrare le nuove procedure e varerà il 10 luglio la piattaforma telematica che non consentirà, a questo riguardo, l’insorgenza di abusi o di rapporti lavorativi irregolari.

La disciplina riveduta e corretta prevede disposizioni comuni, come il tetto di 2500 euro annuo per il committente, e disposizioni differenti a seconda che il lavoro occasionale sia utilizzato da persone fisiche o da datore di lavoro che può essere l’impresa, il professionista, la pubblica amministrazione. I voucher sono acquistabili online.

Ogni lavoratore avrà diritto ad incassare non più di 5.000 euro netti in un anno, ma solo fino a 2.500 dallo stesso committente, che sommando quanto erogato a tutti i lavoratori utilizzati, non potrà superare quota 5.000 euro. I committenti che non rientrano nella categoria “famiglie”, dovranno comunicare all’Inps il ricorso al voucher prima del suo utilizzo. Il lavoratore potrà entrare nel sito predisposto per confermare il voucher e impedire al datore di lavoro di annullare successivamente la comunicazione.