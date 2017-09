ROMA – Ai dipendenti parlamentari pensioni da 140mila euro l’anno, il quadruplo di quanto versato: le cifre arrivano dai bilanci preventivi per il 2017 della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, riportate da Lucia Mosca su La Notizia.net.

Secondo quanto riferisce il quotidiano online,

a Montecitorio quest’anno si spenderanno oltre 283 milioni di Euro dei contribuenti per pagare le maxi pensioni dei dipendenti (che percepiranno circa 140 mila € in media a testa) mentre a Palazzo Madama quest’anno si spenderanno circa 146 milioni di Euro dei contribuenti per pagare le maxi pensioni dei dipendenti (che percepiranno circa 150 mila € in media a testa).