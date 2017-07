Pensioni, arriva la quattordicesima per tre milioni e mezzo di pensionati

ROMA – Arriva la quattordicesima per tre milioni e mezzo di pensionati. Per chi ha il conto alle Poste la somma aggiuntiva sarà accreditata già oggi, con il rateo di pensione di luglio, mentre per chi ha il conto in banca la somma arriverà lunedì, primo giorno lavorativo di apertura, insieme alla pensione. La somma – ricorda lo Spi-Cgil – sarà accreditata automaticamente dall’Inps senza che sia necessario fare domanda.

La quattordicesima sarà tra 336 e 655 euro a seconda del reddito e degli anni di contributi versati.

La quattordicesima a tutti quelli che sono in pensione da lavoro privato, pubblico e autonomo che abbiano compiuto 64 anni di età e il cui reddito personale annuo complessivo non superi i 13.049,14 euro. Chi ha un reddito personale fino a 752 euro lordi al mese (9.786,86 euro annui) avrà una somma maggiorata del 30% rispetto agli anni scorsi mentre chi ha tra 752 e 1.003 euro al mese (13.049,14 l’anno) la riceverà per la prima volta.