ROMA – Pensioni. Obiettivo giovani dell’era contributiva: due ipotesi per la minima di garanzia e la complementare. Si riapre domani il tavolo pensioni con le due ipotesi di intervento messe in campo dai tecnici di Tesoro e Presidenza del Consiglio da sottoporre ai sindacati: una riguarda un anticipo della futura pensione contributiva di garanzia dei giovani, l’altra mira a favorire l’adesione alla previdenza complementare con una messa a punto del meccanismo Rita (rendita integrativa temporanea anticipata).

Misure legate alla necessità di dare un sostegno previdenziale certo per i lavoratori giovani penalizzati dal sistema contributivo puro e dalla discontinuità attuale degli impieghi che riducono la dote contributiva di domani. I sindacati e parti della maggioranza spingono anche per rendere inapplicabile l’automatismo dell’innalzamento dell’età pensionabile alla speranza di vita. Ma il nodo principale, come sempre, è quantificare la disponibilità finanziaria utile ad allargare il perimetro del pacchetto previdenziale da inserire nella manovra.