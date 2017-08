ROMA – Una pensione assicurata, seppur minima, anche alle giovani generazioni che avranno versato pochi contributi. Lo prevede una proposta del governo al tavolo coi sindacati per garantire una rete di sicurezza a chi in futuro dovrà fare i conti con un sistema interamente contributivo. L’assegno minimo potrebbe aggirarsi tra i 650 e i 680 euro.

I giovani che sono interamente nel sistema contributivo e hanno avuto carriere discontinue, in futuro, potrebbero andare in pensione prima dei 70 anni e con 20 anni di contributi avendo maturato un trattamento pari a 1,2 volte l’assegno sociale (448 euro), invece dell’attuale 1,5. Questa l’indicazione arrivata dal governo al tavolo con i sindacati. In sostanza, la soglia verrebbe ridotta da 1,5 a 1,2 e quei giovani uscirebbero con un assegno minimo di circa 650-680 euro, perché verrebbe aumentata anche la cumulabilità tra assegno sociale e pensione contributiva.

Nella somma andrebbero comprese anche le maggiorazioni sociali. E, per quanto riguarda l’aumento della cumulabilità dell’assegno sociale, l’indicazione presentata dal governo ai sindacati è quella di portarla dall’attuale un terzo al 50% (quindi 224 euro). Il meccanismo è rivolto ai giovani che hanno iniziato a versare i contributi dal primo gennaio 1996 e che avranno dunque pensioni interamente contributive.