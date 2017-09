ROMA – Regioni e Comuni, fabbrica debiti: 2mila euro a testa, a Roma 5mila. Gli enti locali rappresentano, dal punto di vista contabile, una voragine: il debito complessivo di Regioni, Comuni e Province è di 121,1 miliardi di euro. Praticamente 2mila euro a testa. I dati aggiornati al 26 aprile del dipartimento del Tesoro calcolano circa 64 miliardi di debiti in capo alle Regioni, 7,6 miliardi alle Province, quasi una cinquantina di miliardi ai Comuni.

E’ evidente che la montagna di debiti debba tradursi in un incremento della pressione fiscale, le tasse contenute nelle famigerate addizionali, o con l’impennata di multe stradali come spesso avviene. Però quei virtuali 2mila euro a testa sono una media che non spiega bene la vera distribuzione del debito. Con Lazio e Valle d’Aosta che raggiungono il picco di circa 5mila euro a testa rispetto alla popolazione residente.