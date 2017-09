ROMA – Ripresa, “Italia ora è in marcia”. Industria: produzione a luglio +4,4% sul 2016. “La ripresa c’è. L’Italia è ora in marcia”. Così il Financial Times online commentando i dati sulla produzione industriale di luglio, sottolineando che “sono superiori alle attese” e che si tratta “di una ultima serie di dati economici migliori delle stime” degli analisti. “La forte crescita dovrebbe proseguire”, secondo i diversi indicatori economici, aggiunge il quotidiano di Londra, spiegando che “l’ottimismo si riflette anche in un miglioramento del mercato del lavoro”.

Industria: produzione luglio +0,1% su mese, +4,4% anno. A luglio 2017 la produzione industriale aumenta dello 0,1% rispetto a giugno e del 4,4% rispetto a luglio 2016 nei dati corretti per gli effetti di calendario. Lo comunica l’Istat precisando che l’indice tendenziale è in crescita quasi ininterrotta da agosto 2016 con la sola eccezione di gennaio 2017. Trainano i beni strumentali, che vedono un balzo del 5,9% sull’anno e “sono l’unico comparto ampiamente sopra il livello del 2010”. Aumentano pure beni di consumo (+4,1%), intermedi (+3,5%) ed energia (+3,3%).

La variazioni congiunturali mensili della produzione industriale, invece, sono positive per i beni strumentali (+1,6%), i beni di consumo (+0,5%) e i beni intermedi (+0,3%) e segnano una variazione negativa nel comparto dell’energia (-3,6%). Tra i settori di attività economica, registrano la maggiore crescita tendenziale l’attività estrattiva (+8,4%), la fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a (+8%), le industrie alimentari, bevande e tabacco e della fabbricazione di mezzi di trasporto (entrambi +6,9%).

L’Istat registra diminuzioni nella fabbricazione di apparecchiature elettriche e per uso domestico non elettriche, nella fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (entrambi -0,6%) e nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-0,5%). Nella media dei primi sette mesi la produzione è aumentata del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2016. I giorni lavorativi sono stati 21 come a luglio 2016.