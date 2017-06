Ryanair: a Bergamo Orio al Serio 25 nuove rotte dal 3 luglio

BERGAMO – Ryanair punta tutto su Bergamo: presto verranno inaugurate 25 nuove rotte dall’aeroporto di Orio al Serio. L’annuncio è arrivato durante un incontro pubblico organizzato a Orio dalla compagnia aerea low cost irlandese. Il chief commercial officer, David O’Brien, ha reso nota l’introduzione dei voli in coincidenza dallo scalo bergamasco, terzo aeroporto d’Italia per volume di passeggeri in transito dopo Fiumicino e Malpensa e primo per indice di puntualità.

A partire dal prossimo 3 luglio i passeggeri Ryanair potranno prenotare voli in coincidenza su 25 rotte via Bergamo e viaggiare in coincidenza da o per Alicante, Atene, Barcellona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Corfù, Ibiza, Lanzarote, Lamezia, Madrid, Malaga, Malta, Napoli, Palermo, Pescara, Trapani, Valencia e Saragozza via Bergamo.

I clienti Ryanair potranno inoltre accedere al proprio volo in coincidenza senza doversi sottoporre nuovamente ai controlli di sicurezza e potranno imbarcare il proprio bagaglio e ritirarlo una volta arrivati alla destinazione finale, senza imbarchi intermedi.

In questo modo, sottolinea il Sole 24 Ore, Bergamo-Orio al Serio diventerà più grande hub europeo di Ryanair. E presto le 25 nuove rotte in coincidenza dovrebbe diventare 300.