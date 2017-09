LONDRA – Ryanair taglia duemila voli perché i suoi dipendenti devono smaltire le ferie. Ufficialmente l’azienda comunica che la decisione è stata presa per “aumentare la puntualità”. Ma i clienti non la prendono bene. La compagnia aerea low cost irlandese ha annunciato l’intenzione di tagliare 40-50 tratte al giorno nelle prossime sei settimane, per un totale compreso tra 1.680 e 2.100 voli, per migliorare la propria puntualità.

“Annullando meno del 2% dei nostri voli fino al debutto dell’orario invernale a novembre, possiamo riportare il nostro tasso di puntualità al livello del nostro obiettivo annuale del 90%”, ha spiegato il capo della comunicazione della compagnia irlandese, Robin Kiely. “Ci scusiamo con sincerità con i pochi utenti che saranno coinvolti dalle cancellazioni – ha affermato Kiely – faremo del nostro meglio per trovare voli alternativi a tutti o risarcirli”.

La stessa aviolinea ha fatto sapere che il tasso di puntualità è precipitato sotto l’80% nelle prime due settimane di settembre. Le scuse della compagnia non sono bastate a calmare la rabbia dei clienti colpiti dalla misura che hanno scelto Twitter per manifestare la propria indignazione.

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera,