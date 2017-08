ROMA – Svezia, vecchie monete di corona fuori corso: finiranno nel più grande salvadanaio del mondo? A fine mese le monetine delle corone del regno di Svezia andranno fuori corso. Si prevede un’ammontare totale di 1,6 miliardi di corone svedesi, grosso modo 200 milioni di euro: quelle da 1, o due, o 5 corone potranno essere riconvertite in banconote o in moneta virtuale (online sui c/c) dalla Riksbank, la banca centrale emittente.

Quel tesoro parcellizzato nemmeno degno di regolare i resti e agli antipodi dell’aggiornata democrazia svedese a proposito del passaggio nell’epoca cashless, senza contanti, può però alimentare un fiume senza fine di donazioni verso un fondo benefico per bambini poveri o svantaggiati. Il salvadanaio più grande del mondo. E’ il sogno e la sfida della nuova ong Change for Change di cui Christopher Robinson si è fatto promotore coinvolgendo social e grandi realtà industriali e finanziarie.

Ecco la situazione: a fine mese diverranno fuori corso monetine per circa 1,6 miliardi di corone svedesi, pari a oltre 200 milioni di euro. Molti cittadini in realtà non lo avevano previsto, e hanno tenuto gli spiccioli sotto il materasso, in cassetti, cuscini o altri depositi provvisori. “Lancio un appello a tutti i cittadini”, ha detto Robinson alla Bloomberg. “Cercate qualsiasi monetina abbiate a casa, mettiamole tutte insieme e cosí anziché perdere e gettare dalla finestra progetti per l´infanzia”. (Andrea Tarquini, La Repubblica)