Tim, Vodafone, Sky... liberi di fare i prezzi, anche di camuffare gli aumenti?

ROMA – Tim, Vodafone, Sky…hanno annunciato e adottato la bolletta a 28 giorni. Ogni 28 giorni e non ogni mese. In questo modo aumentano tariffe, prezzi e abbonamenti dei servizi che vendono praticamente di un dodicesimo su base annua, circa l’8,6 per cento.

Contro questo comportamento c’è stato avviso e pronunciamento avverso di Agcom che ha detto alle aziende di tornare alla bolletta mensile. Contro la decisione di Agcom c’è la tesi delle aziende e il relativo ricorso. Dicono le aziende della telefonia e del satellitare, dicono Tim, Vodafone, Sky…che nessuna autorità nazionale può stabilire i prezzi di un servizio in un regime di libera economia.

Dicono che se vogliono aumentare tariffe e abbonamenti è nel loro pieno diritto e nella loro piena libertà. E che altrimenti sarebbero tariffe di Stato in un’economia senza libertà d’impresa.

Hanno ragione Tim, Vodafone, Sky e tutte le altre aziende. Sono infatti libere di praticare i prezzi che vogliono. Sta al mercato stabilire poi se sia stata buona e remunerativa idea. Insomma, Sky alza il prezzo degli abbonamenti dell’8,6 per cento in regime di inflazione sotto il due per cento. Quindi chiede al suo cliente il sei per cento in più in cambio di non molto di più come servizi offerti. Sta al cliente starci o meno. Nessuna autorità pubblica può mettersi di mezzo.

Libere le aziende di fare i prezzi sul mercato. Ma libere anche di camuffare gli aumenti dei prezzi? Perché Sky, Tim, Vodafone e le altre aziende non hanno scelto la via del comunicare alla clientela vi aumentiamo tariffe e bollette dell’otto per cento, cari saluti? Perché temevano la reazione.

E allora hanno inventato il camuffamento della bolletta a 28 giorni. Ti aumento i prezzi ma te le dico con una sorta di “supercazzola” intorno al calendario. Non sappiamo se esista in una libera e corretta economia anche per le imprese la libertà del gioco delle tre bollette, la libertà di camuffare gli aumenti di prezzo in modo da sottrarli alla vista e mostrarli, almeno a prima vista, non per quel che sono.

Tim, Vodafone, Sky si sono prese questa licenza e la difendono in nome della libertà d’impresa e così facendo aggiungono camuffamento a camuffamento. Dicano chiaro: aumentiamo i prezzi e tutto sarà chiaro e ognuno, aziende ed utenti, sarà correttamente libero.