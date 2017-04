Uber potrà continuare ad operare: tribunale accoglie sospensiva

ROMA – “Il tribunale di Roma ha accolto la nostra richiesta di sospensiva dell’ordinanza che richiedeva l’interruzione dei servizi di mobilità Uber a partire dal 17 Aprile”. Lo annuncia una nota di Uber. “Siamo molto felici di poter comunicare a tutti i driver e agli utenti di Uber in Italia che potranno continuare ad utilizzare l’applicazione fino alla pronuncia del Tribunale sul nostro reclamo”.

Il Tribunale Civile di Roma aveva emesso un’ordinanza chiedendo la sospensione dei servizi della multinazionale americana per concorrenza sleali ai danni del settore taxi.

“Abbiamo presentato domanda di appello poiché crediamo che questa ordinanza vada in direzione opposta rispetto alle linee guida europee in materia di apertura al mercato dei trasporti e al più recente Milleproroghe, che ha ribadito la non vigenza del rientro in rimessa per gli Ncc”, aveva fatto sapere Uber Italia, che è presente nel nostro paese dal 2013.

“Il prossimo 5 maggio saremo in udienza d’appello accanto a Uber per tutelare i diritti e la libertà di scelta dei cittadini italiani”. Lo annuncia in una nota Massimiliano Tarantino, portavoce di Altroconsumo. “Apprendiamo con piacere la decisione del giudice e auspichiamo che, nell’attesa che i tribunali si pronuncino, il governo intervenga con urgenza per aggiornare dopo 25 anni le norme del trasporto pubblico non di linea. I cittadini hanno il diritto di continuare a godere dei benefici della tecnologia in questo settore”