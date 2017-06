ROMA – Una interessante offerta arriva per i negozi della catena Unieuro. Nel weekend del 1° e 2 luglio infatti su quasi tutti i prodotti disponibili in negozio sarà scontata l’Iva e i clienti potranno beneficiare di ottimi sconti.

Nicola Ligas sul sito Smartworld scrive che lo sconto sarà di almeno il 22% sui prodotti, escluso per gli iPhone, e che non è chiaro se ci sarà una spesa minima per attivare la promozione: