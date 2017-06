Veneto Banca e Popolare di Vicenza, via libera del governo alla liquidazione

ROMA – Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che crea la cornice normativa per la ‘liquidazione ordinata’ (liquidazione coatta amministrativa) di Veneto Banca e Banco Popolare di Vicenza, con il conseguente passaggio della parte sana delle due venete a Intesa SanPaolo. Il provvedimento dovrebbe consentire di avviare la liquidazione ordinata dei due istituti e aprire la strada alla separazione delle attività grazie alla creazione di una bad bank e cedendo la parte sana degli istituti a Intesa.

“L’esborso effettivo dello Stato” per le banche venete “sarà di circa 5 miliardi: cifre che non impattano sull’indebitamento”, ha spiegato il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Non c’è un problema di flussi di finanza pubblica si tratta di risorse finanziate da risorse già legislate legate al provvedimento di dicembre per le ricapitalizzazioni precauzionali per cui l’impatto sulla finanza pubblica non c’è”.

Le due banche venete “continuano a operare di fatto come componenti del gruppo Banca Intesa: non c’è nessuna interruzione, a partire da domani, dell’attività normale di sportello”, ha assicurato il ministro.

Il decreto dovrebbe entrare subito in vigore per garantire la normale operatività bancaria e la regolare apertura degli sportelli lunedì mattina. A breve arriveranno il decreto del ministero dell’Economia per la liquidazione e la nomina dei commissari da parte della Banca d’Italia.