Next Energy, 100 candidature raccolte: il bando per uno stage in Terna

ROMA – Sono 100 le candidature raccolte da Next Energy per la Call for Talents, il bando che dà a 10 neolaureati con meno di 28 anni la possibilità di svolgere uno stage in Terna.

La Call, riservata ai giovani che hanno conseguito con il massimo dei voti una laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica, Energetica, Gestionale o Meccanica, si è chiusa lo scorso 8 novembre.

Next Energy è l’iniziativa promossa da Terna e Fondazione Cariplo, realizzata da Cariplo Factory, che dopo il grande successo ottenuto nel 2016 rinnova quest’anno la sfida ai giovani talenti italiani dell’energia. L’idea di Next Energy nasce, infatti, per valorizzare e sostenere la crescita di idee e progetti innovativi, creando occupazione nel settore elettrico. Fra le candidature presentate sono più di 50 quelle che soddisfano i massimi requisiti richiesti, con un 25% di candidate donne.

I giovani che hanno risposto alla Call for Talents provengono principalmente dal Nord Italia (48%), seguono Centro e Sud (entrambi con il 26% delle application). In particolare, le Università da cui è arrivato il maggior numero di candidature sono il Politecnico di Torino (11), il Politecnico di Bari (7) e La Sapienza di Roma (5). Ora c’è tempo fino al 22 novembre per innovatori e startupper che vorranno iscriversi alla Call for Ideas e alla Call for Growth per entrare a far parte di un progetto concreto, coerente con il ruolo di un grande Gruppo infrastrutturale e strategico per il Paese qual è Terna.

La Call for Ideas selezionerà 10 progetti innovativi o startup (TRL, Technology Readiness Level, compreso tra 2 e 4) che avranno accesso a un programma di empowerment imprenditoriale e di accelerazione della durata di 3 mesi. Al termine del programma, la giuria selezionerà il progetto con il maggiore potenziale cui andrà un voucher del valore di 50 mila euro spendibile in ulteriori servizi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale del progetto. La Call for Growh, infine, selezionerà fino a 5 startup (TRL, Technology Readiness Level, compreso tra 5 e 8) che accederanno a growITup, la piattaforma di open innovation creata da Cariplo Factory per favorire collaborazioni mirate tra aziende e innovatori.