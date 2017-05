Petrolio. Iran, ricavi export a 50 mld dollari prossimo anno

Stupro fatto da migrante più odioso: non razzismo, è etica. Ma Saviano non lo sa

Stupro o comunque altro reato contro la persona fatto da un migrante, da un rifugiato, da un richiedente asilo, insomma da un ospite è più odioso e intollerabile. Non è una frase razzista, non è un riflesso xenofobo, non è un pensiero corrivo verso chi odia gli stranieri. Al contrario è rigorosa conseguenza etica, per chi sa cosa voglia dire questa parola nella cultura degli umani e delle loro civiltà...